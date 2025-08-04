Memur ve emeklilerin yeni zam verisi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur ve emekli maaş zammını doğrudan etkileyen Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.



TÜİK’in verilerine göre, Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2.06, yıllık yüzde 33.52 olarak gerçekleşti. Böylece, memur ve emekli maaşlarına 2026 yılı Ocak ayında yapılacak zam oranlarını belirleyen ilk enflasyon verisi de netleşmiş oldu.



SGK VE BAĞ-KURLULAR NE KADAR ZAM ALACAK?



Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2.06 oldu ve ilk zam verisi belli olmuş oldu. Ancak bu veriye Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri de kümülatif olarak eklenecek. Başka bir deyişle emeklilerin alacakları zam Ocak ayının ilk haftasında belli olacak.



MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI



Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına yapılacak zam oranları henüz netleşmedi. Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor ve 2026-2027 yılları için verilecek zam pazarlığının sonucunda alınacak zamlar belli olacak.



(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)