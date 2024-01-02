Memur ve emeklinin gözü enflasyon rakamlarında

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da açıklayacak. Enflasyon rakamları ile birlikte memur ve emeklilerin maaş zam oranı da belli olacak.



TÜİK verilerine göre, tüketici fiyatları kasım ayında aylık yüzde 3,28 artış gösterdi. Temmuz-kasım dönemin ise tüketici fiyatları yüzde 33,66 yükseldi.

Aralık ayında enflasyonun aylık yüzde 3,19, yıllık ise yüzde 65,19 olarak açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıklamıştı.



MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLACAK



Enflasyon rakamlarına göre maaşlara yapılacak yüzde 6'lık zam oranı aşıldı ve gözler enflasyon farkına çevrildi. Memur ve memur emeklileri, 2024'ün ilk altı ayı için belirlenen yüzde 15'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam alacak.



Enflasyonun beklentilere paralel gelmesi halinde memur maaşlarının yüzde 50 civarında artış göstermesi bekleniyor. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.



Söz konusu rakamlar baz alındığında en düşük memur maaşı 33 bin TL'ya yaklaşırken, en düşük memur emekli aylığı 13 bin TL civarına çıkacak.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?



SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 3 civarında gelmesi halinde emekliklere yaklaşık yüzde 38'lik bir zam yapılacak.



Bu durumda en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin 350 TL'ye yükselecek.

EMEKLİ MEMUR-SEN'DEN AYLIKLARIN ARTIRILMASI TALEBİ



Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, emekli aylıklarının artırılması, 8 bin 77 lira ilave ödemenin emeklilere yansıtılması ve en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istedi.





