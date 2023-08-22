Memur ve emeklinin zam sürecinde gözler son teklifte (Toplu sözleşme görüşmeleri)

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreçte kritik aşamaya gelindi.



Görüşmelerde hükümeti temsil eden Kamu İşveren Heyetinin 14 ve 17 Ağustos'ta zam tekliflerini kabul etmeyen sendikalar, müzakere aşamasının bitmesine saatler kala refah payını da içeren yeni bir zam teklifi beklemeye başladı.



Gün içerisinde Kamu İşveren Heyetinin yeni bir zam teklifinde bulunması beklenirken, gözler olası bu teklife karşı Memur-Sen'in tavrına çevrildi.

31 AĞUSTOS'A KADAR SÜRE VAR



Taraflar arasında gün sonuna kadar uzlaşma sağlanamaması halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kurul, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.

SON TEKLİF YÜZDE 15+10

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.



Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.



Buna karşın Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 şeklinde revize etmişti.