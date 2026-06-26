Memur ve emekliye ek zam var mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemenin Meclis tatile girmeden ele alınması yönünde bir gayretin olduğunu söyledi.

Türkiye Basın Federasyonu'nun gazetecilerle düzenlediği toplantıda konuşan Cevdet Yılmaz “Belirli koşullara ve tarihe endeksli olacak. Bir taraftan 'silahları bırakın gelin gerekli düzenlemeleri yapalım' deniyor. Örgüt de 'ben bırakacağım ama nasıl bir yasal çerçeve ile karşı karşıya kalacağım.' diyor. Burada yasa mühendisliği çalışmasına ihtiyaç var gibi görünüyor." dedi.

"ENFLASYON FARKINI MUTLAKA RAKAMLARA YANSITIYORUZ"

NTV Ankara Muhabiri Özgür Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre; Yılmaz, temmuz ayında memur ve emeklilere yönelik refah payı verilip verilmeyeceğine yönelik soruları da yanıtladı.

Enflasyon farkını mutlaka rakamlara yansıttıklarını belirten Cevdet Yılmaz, emeklileri ve çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceklerini söyledi.

Yılmaz, para politikası ve maliye politikasının yanı sıra arz yönlü politikalara dikkat çekti. Burada konut arzı, gıda arzı, enerji, lojistik ve insan kaynakları alanlarına yoğunlaştıklarını vurgulayan Cevdet Yılmaz şöyle devam etti:

“İşte bu politikalarla da enflasyonu aşağıya çekmeye çalışıyoruz. İlk 6 ayda programımızda beklediğimizden daha yüksek bir enflasyon var. Burada kanunlarımız, kurallarımız, otomatik işleyen bir sistem var. Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var Sayın Cumhurbaşkanımızın başından beri koyduğu bir prensip. Dolayısıyla bu işliyor. Enflasyon neyse bunu mutlaka yansıtıyoruz rakamlara. Otomatik yansımadığı tek bir alan var, o da en düşük emekli maaşı . O, otomatik olmuyor, kanunla yapılan bir iş. Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır.”