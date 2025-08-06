Memur ve memur emeklileri yüzde 88 zam istiyor... Merkez'in beklentisi zammı şekillendirebilir

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Henüz hükümet tarafından teklif gelmese de Memur-Sen isteklerini maddeler halinde açıkladı.



Zam dışında yan haklar tarafında düzeltme ve iyileştirmeler bekleyen Memur-Sen'in açıkladığı zam talebiyle Merkez Bankası'nın beklentileri arasında uyuşmazlık bulunuyor.



YÜZDE 88 ZAM İSTİYORLAR



Memur-Sen 2026 yılı için yüzde 10 refah payı, ilk altı ay için yüzde 25 ve 10 bin lira taban aylığı, ikinci altı ay için ise yüzde 20 zam olmak üzere toplam yüzde 88, 2027 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylığı, yüzde 15 zam olmak üzere toplam yüzde 46 oranında zam istediklerini belirtti.



BEKLENTİLER GERÇEKLERLE UYUŞMUYOR



Toplu sözleşme görüşmelerinde sendikalar yüksek zam ve yan hak taleplerinde bulunsa da netice itibarıyla sendikaların istekleri karşılık bulmuyor.



Geçtiğimiz Ocak ayında yüzde 11.54, Temmuz ayında da yüzde 15.57 oranında zam alan memurlar 2026 yılı için yüzde 88 oranında zam talep ediyor.

2025'TEKİ TOPLAM ZAM NE OLDU?

Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılı maaş zammı kümülatif olarak yüzde 28.90 oldu.



MERKEZ BANKASI NE ÖNGÖRÜYOR?



Merkez Bankası'nın bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24 olurken, 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yıl sonu için de yüzde 8 olarak açıklanmıştı.



ZAMLAR MERKEZ'İN TAHMİNİ ÇERÇEVESİNDE Mİ ŞEKİLLENECEK?



Memur ve memur emeklilerini temsil eden sendikalar 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam öngören toplu sözleşmeyi imzalamıştı ve zamlar da bu çerçevede gerçekleşti. 2026 yılında da öngörülen enflasyon yüzde 12 olduğu için 2026 ve 2027 yılını kapsayan toplu sözleşmede zam oranlarının yine aynı doğrultuda gerçekleşmesi bekleniyor.



Başka bir deyişle 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 teklifi masaya gelebilir ve kümülatif olarak yüzde 12.36 olarak gerçekleşebilir. Bu zam oranlarına ekstra olarak enflasyon farkı da eklenecek ve gerçekleşen enflasyon farkına göre maaşlara zam yapılması bekleniyor.