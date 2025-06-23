Memur ve memur emeklilerinde zam heyecanı... Yeni toplu sözleşmede oran ne olacak?

Memurları ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin yenisi için çalışmalar başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu görevlilerinin enflasyona ezdirilmeyeceğini açıkladı.



Erdoğan ATO Congresium'da, Memur-Sen 30. Yıl Vefa Buluşması programına katıldı.



En düşük memur maaşının 43 bin 726 liraya yükseldiğini açıklayan Erdoğan, "Şimdi önümüzde yeni toplu sözleşme dönemi var. 2026-2027 yıllarını kapsayacak görüşmeleri inşallah Ağustos ayında başlayacak." dedi.



"KAMU GÖREVLİSİ ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"



Erdoğan, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin olarak "Kamu görevlilerimizin haklarını layıkıyla korumak, şartlarını iyileştirmek, onları enflasyona ezdirmemek bizim asli vazifemizdir." ifadesini kullandı.

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ NE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda 2026 yılı enflasyon beklentisi yüzde 12, 2027 yılında ise enflasyonun tek haneli rakamlara düşerek yüzde 8 olması bekleniyor.



ZAM ORANI EN SON NE OLMUŞTU?



Son toplu iş sözleşmesinde alınan karara göre 2024 yılının ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6 zam yapılmıştı. 2025'in ikinci altı ayında ise yüzde 5 zam yapılacak.



ENFLASYON FARKI ALIYORLAR



8'inci Dönem Toplu Sözleşme'sinde çıkan zam oranlarından daha yüksek enflasyon gelirse memur ve memur emeklisi belirlenen zam oranından daha fazla zam almış olacak.

FARKLI TALEPLER DE KARŞILANIYOR

Sendikalar toplantı masasına özlük hakları, sosyal haklar gibi birçok taleple oturuyor ve pazarlıklar sonucu yeni haklar elde edilmiş oluyor.



ŞU ANDAKİ ZAM ORANI NE KADAR?



Haziran ayı enflasyon verisi açıklanmadı ancak 5 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklisinin zam oranı resmi olmayan rakamlara göre yüzde 14 oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte zam oranının yüzde 16-17 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. En düşük memur maaşı da böylece 51 bin 160 lira seviyelerine çıkması beklentiler dahilinde bulunuyor.