Memur ve memur emeklisi fark ödemesi bekliyor: Enflasyon farkı ne zaman yatacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi yüzde 15.57 oranında aldıkları zamdan sonra 1 Temmuz - 14 Temmuz arasında geçen süredeki maaş farkını henüz almadı.



Sosyal Güvenlik Kurumu memur ve memur emeklilerine ödenecek maaş farkına ilişkin açıklamada bulunmadı.



Bundan dolayı Emekli Sandığı'ndan aylık alan memur emeklileri ve görevdeki memurlar farkların ne zaman yatacağını araştırmaya başladı.



OCAK AYINDAKİ FARKLAR NE ZAMAN YATTI?



Ocak 2025'teki zamların ardından maaş farkları 24 Ocak 2025 tarihinde hesaplara geçmişti. Genel olarak zam yapılan ayın 20'si ve sonrasında maaş farkları hesaplara geçiyor. Bugünden sonra her gün farkların yatacağına dair açıklamalara odaklanılması gerekiyor. 2024 yılı Temmuz maaş farkları ise 26 Temmuz 2024 tarihinde hesaplara geçmişti.



KİM AÇIKLAYACAK?



Maaş farklarının hesaplara geçiş tarihini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ya da Sosyal Güvenlik Kurumu açıklayacak.