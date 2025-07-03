Memur ve memur emeklisi maaş farkını bekliyor... Hesaplara ne zaman geçecek?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 15.57 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı. Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının ilk 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.



Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.



MAAŞLA BİRLİKTE YATABİLİR



Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ödemesi maaş ödeme tarihi olan 15 Temmuz'da gerçekleşebilir. Maaş ödeme tarihinde olmazsa ilerleyen bir tarihte enflasyon farkı ödemelerinin yapılması bekleniyor.



ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA GEÇECEK



Açıklanan zam oranlarıyla birlikte maaş alacak olan memur ve emekliler yeni maaşlarını hesaplarında bu ay görecekler.