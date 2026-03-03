Memur ve memur emeklisinin zammı ne oldu?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarına gelecek zam için önümüzdeki 4 ayın enflasyon rakamlarına odaklandı.

İki aylık enflasyon kümülatif olarak yüzde 7,94'e ulaştı. Böylece bu yılın ilk 6 ayı için aldıkları yüzde 6,85'lik enflasyon farkı erimiş oldu.

ZAM NET OLARAK NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyonlarının belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacakları zamlar belli olacak.