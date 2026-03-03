Memur ve memur emeklisinin zammı ne oldu?
03.03.2026 10:39
Anadolu Ajansı
Memurların aldıkları enflasyon farkı 2 ayda eridi.
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Memur ve memur emeklileri 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı almıştı. Kümülatif toplamda 2 aylık enflasyon oranı yüzde 7,94 oldu.
Milyonlarca memur ve memur emeklisi maaşlarına gelecek zam için önümüzdeki 4 ayın enflasyon rakamlarına odaklandı.
İki aylık enflasyon kümülatif olarak yüzde 7,94'e ulaştı. Böylece bu yılın ilk 6 ayı için aldıkları yüzde 6,85'lik enflasyon farkı erimiş oldu.
ZAM NET OLARAK NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyonlarının belli olmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacakları zamlar belli olacak.
