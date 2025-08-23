Memur zamları: Kamu Hakem Kurulu'nun ilk toplantısı sona erdi

Kamu Hakem Kurulu, Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine Kamu İşveren Heyeti'nin dün yaptığı başvurunun ardından çalışmalarına başladı.

Kurul ilk toplantı için 14.30'da Sayıştay Başkanlığı'nda bir araya geldi. 11 üyeli Hakem Kurulu'nun 9 üyesi toplantıya katıldı.

Toplantıda, Memur-Sen Konfederasyon'undan Sağlık-Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Kamu-Sen de vardı.



Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Kurulun çalışma takvimi, usul ve esasları görüşülerek karara bağlandı.



Kurul, yarın saat 11.00'de ikinci toplantısını yapacak.



MEMUR-SEN'DEN ÜYE GÖNDERME KARARI

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde Hakem Kurulu’na üye gönderileceğini açıkladı.

Memur-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, "8. Dönem Toplu Sözleşme süreci genele ilişkin kısımda kamu işvereninin memuru ve emekliyi yok sayan tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmış, üzerinde uzlaşılan 58 maddenin de yer aldığı toplantı tutanağı düzenlenmiştir. Memur-Sen olarak kamu işvereninin noterliğini yaptığını söylediğimiz Hakem Kurulu’na başvurmamamıza rağmen kamu işveren tarafı Hakem’e başvurarak Hakem sürecini başlattı. Bu süreçte kimi kesimler tarafından ısrarla Memur-Sen’in Hakem’e üye göndermeyerek toplu sözleşmenin Meclise taşınması gerektiğini ifade ettiğine şahit olduk. Bizler, daha önce hiç gerçekleşmeyen bu durum karşısında Kanun’un ilgili maddelerini dikkate alarak yaptığımız istişare ve değerlendirmelerde kamu görevlilerinin lehine ve aleyhine olacak durumları detaylı şekilde inceledik. Geldiğimiz noktada Hakem'e üye vermediğimizde oluşacak tabloda uzlaşılan ve Hakem'in önüne giden 58 maddenin yok sayılması ve önceki kazanımlarımızın akıbetinin belirsizliğe mahkum edilmesi kamu görevlisinin aleyhine olacaktır" ifadelerine yer verildi.



Memur-Sen'in kamu görevlilerinin haklarını her zaman savunacağı belirtilen açıklamada, "Meselenin bu boyutlarını bilinçli olarak görmezden gelen ve kitleyi yanlış bilgilendiren kesimlerin yönlendirmelerini dikkate almayacak kadar sendikal tecrübe ve birikime sahibiz. Kimse bize sendikacılığı nasıl yapacağımızı öğretmeye kalkışmasın. Bizim sorumluluğumuz öncelikle üyelerimize ve toplu sözleşme masasında temsil ettiğimiz kamu görevlilerinedir. Memurun hak ve menfaatlerinden öte siyasi ve sendikal çıkarlarına kurban etmek isteyen hiç kimsenin bizleri kazanım elde edebileceğimiz yolu bırakarak meçhul bir yola tevessül etme maceracılığına sürüklemesine izin vermeyiz. Hepimiz biliyoruz ki yaşadığımız bu sorunun esas kaynağı mevcut sendika yasasıdır. Bu yasanın çarpıklıkları düzeltilmeden adil bir pazarlık da, tarafsız bir hakem kararı da mümkün değildir. Yapılması gereken öncelikle yeni bir sendika yasasının ivedilikle çıkarılmasıdır. Bizler Memur-Sen olarak kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini her koşulda savunmaya devam edeceğiz. Kimse bizden memuru meçhule bırakan yolu seçmemizi beklemesin" ifadelerine yer verildi.

KAMU İŞVEREN TARAFI, HAKEM HEYETİNE BAŞVURUYU YAPTI



Memur-Sen'in, Kurul'a başvurmayacaklarını açıklamasının ardından Kamu İşveren Heyeti, başvurusunu iletti.



Sayıştay Başkanı Metin Yener'in başkanlığında toplanacak Kurul'un 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor.



Kurul'un kararı kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.



Memur-Sen'den yapılan yeni açıklamada, "Hakem kurulu, bu süreci iadey-i itibarı için iyi kullanmalı ve fırsatı değerlendirmelidir. Tekliflerimizin adil biçimde değerlendirilmesi Hakem Kurulu'nun sorumluluğundadır" denildi.

KAMU İŞVERENİNİN TEKLİFLERİ



Kamu İşveren Heyeti, 12 Ağustos'taki ilk teklifinde 2026'nın ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 zam teklif etmişti.



15 Ağustos'ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1000 lira artış teklif eden kamu işvereni, 18 Ağustos'ta yaptığı revizede ise 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için yaptığı ilk teklifte değişikliğe gitmemişti.