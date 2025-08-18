Memura son zam teklifi belli oldu

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında gözler hükümetten gelecek son teklife çevrildi.

8'inci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan zam teklifini yeterli bulmayan memurlar bugün eylemdeydi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki görüşme saat 18.30'da başladı.

MEMURA SON ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU

Hükümetin memurlar için son teklifi belli oldu.

Buna göre;



2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7,



2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında artış teklif edildi.



Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

HÜKÜMET NE TEKLİF ETTİ, MEMURLAR NE İSTİYOR?

Hükümet ilk teklifinde 2026 yılı için 10 artı 6; 2027 yılı için 4 artı 4 teklif etmişti.

Memur-Sen ise; 2026 yılı için kümülatif yüzde 88; 2027 yılı için de yüzde 46 zam talep ediyor.