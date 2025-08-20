Memura zam pazarlığından uzlaşı çıkmadı

6.5 milyona yakın memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8'inci Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı.



1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında herhangi bir anlaşma sağlanamadı.



Yasa gereği uzlaşma için tanınan sürenin dolmasıyla birlikte tarafların Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurması bekleniyor.



YENİ TEKLİF GELMEDİ



Hükümet son teklifinde,, 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yine yüzde 4 teklif etmişti.



Teklifte ayrıca taban aylıklarının bin lira iyileştirilmesi önerisi de yer almıştı.



Sendikaların zam oranlarında olmasa da taban aylığı iyileştirmesinde bir düzenleme beklentisi vardı.



Ancak gece yarısına kadar hükümetten yeni bir teklif gelmedi.



31 AĞUSTOS SON GÜN



Bundan sonraki süreçte taraflar 3 gün içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuruda bulunabilecek.



Başvuruyu sendikaların yanı sıra işveren tarafı da gerçekleştirebilecek.



Başvurunun ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu "oransal zam" konusunda toplanacak.



11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda karar oy çokluğuyla alınacak.



Yasaya göre, kurul 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirleyecek.



