Memura zam teklifi bugün Meclis'te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Işıkhan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeye yönelik soru üzerine, düzenleme üzerinde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.
Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya karşılık ise Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadesini kullandı.
''REFAH VE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK ÖNCELİĞİMİZ''
Işıkhan, düzenlemeye yönelik çalışmanın son durumuna ilişkin ise, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini artırmak önceliğimiz." diye konuştu.
KANUN TEKLİFİNİN BUGÜN TBMM'YE SUNULMASI BEKLENİYOR
En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkartacak, memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören kanun teklifinin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
Teklifi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklayacak.
Konuyla ilgili bir açıklama da AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.
Bugün açıklanacak enflasyon verileri ile rakamın netleşeceğini söyleyen Akbaşoğlu, "Enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi.
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