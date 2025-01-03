Memurdan refah payı talebi

Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve memur emeklilerinin alacağı zam netleşti.



Zam oranının yetersiz olduğunu savunan memurlardan refah payı talebi geldi.



Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, daha önce yaptıkları kendi tekliflerinin yüzde 15 zam üzerine yüzde 10'luk refah payı olduğunu belirtti.



Yalçın, enflasyonu dizginlemek için maaşların baskılanması anlayışına da anlam veremediklerini söyledi.



Gelir vergisi adaletsizliğinin de önemli bir konu olduğunu velirten Yalçın, "2025'te gelir vergisi birinci dilim matrahı 158 bin TL, ikinci dilim ise 330 bin TL olarak uygulanacak. Nisan-mayıs aylarında yüzde 20'lik dilime, ekim-kasımda da yüzde 27'lik dilime girerek maaşların eriyeceğini öngörüyoruz." dedi.



Yalçın, gelir vergisi sisteminin adaletli bir şekilde düzenlenmesi ve kamu vergilerinin yüzde 15'e sabitlenmesi için çağrı yaptı.