Memurlar ek zam istiyor

Sendikalar, memur ve emeklilerin enflasyon farkı oranındaki maaş artışını yetersiz buldu ve ek zam talep edildi.



Toplu sözleşmede yetkili konfederasyon olan Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın, "Enflasyon farkıyla kayıpların telefisi söz konusu değil." dedi. Yalçın, ilk 5 ayda gerçekleşen enflasyonun tahmini enflasyonu geçtiğini söyleyerek "Hakem kurulunun yetersiz kararını kamu görevlilerimiz ödemesin." dedi.



Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci de "Memur maaşları yılın ilk yarısında yüzde 10 eridi." dedi. Kahveci, yüzde 15,56'lık zammın temel tüketim ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olmadığını da belirtti



MUHALEFETTEN TEPKİ



Muhalefet de zam oranının yetersiz olduğu görüşünde.



CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilerin, gerçeği yansıtmadığını savundu. Başarır, "Sokakta hissedilen enflasyon yaşanılanlar emekliliği işçinin memurun yaşadıklarıyla TÜİK'in açıkladıkları birbirine tutmamaktadır." dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da TÜİK'i eleştirdi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dervişoğlu, "Memura ve emekliye yapılan yüzde 16’lık artış zam değil, sadaka hükmündedir. Milletimiz bu haksızlıkla sandıkta hesaplaşacağı günü bekliyor." ifadelerini kullandı.