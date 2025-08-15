Memurlar ikinci zam teklifini bekliyor
6.5 milyona yakın memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor. İlk teklifi yeterli bulmayan memurlar, dün de eyleme devam etti. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Pazartesi iş bırakmaya hazırlanırken gözler de hükümetin vereceği ikinci teklifte.
Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında gözler hükümetin 2'nci teklifinde.
8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde sunulan ilk zam teklifini yeterli bulmayan memurlar dün de eylemlerine devam etti.
Memur-Sen'e bağlı sendikalar çalıştıkları kurumların önünde basın açıklamaları yaptı.
Türkiye Kamu-Sen ise,, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önündeydi...
PAZARTESİ İŞ BIRAKMA
Yasaya göre; sürecin ayın sonuna kadar tamamlanması gerekiyor.
Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen ikinci teklif yeterli olmazsa, pazartesi günü iş bırakacaklarını açıkladı.
Hükümet ilk teklifinde 2026 yılı için 10 artı 6; 2027 yılı için 4 artı 4 teklif etmişti.
Memur-Sen ise; 2026 yılı için kümülatif yüzde 88; 2027 yılı için de yüzde 46 zam talep ediyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Memur Zammı
- Memurlar
- Memur Maaşı