Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, memurlara finansal okuryazarlık için iş birliğine gitti.



Yapılan görüşmeler neticesinde Finansal Okuryazarlık Platformu'nda yer alan videoların 4,3 milyon memura zorunlu eğitim olarak sunulması planlandı.



Bu süreçte halihazırda Uzaktan Eğitim Kapısı'nda yer alan videolar değiştirilecek ve SPK çatısı altına alınacak.



Bireylerin finansal farkındalıklarını artırmak, karmaşık hale gelen finansal hizmet ve ürünleri optimal şekilde kullanmalarını sağlamak, finansal piyasaların sağlıklı ve istikrarlı ilerlemesini teminat altına almak amacıyla Finansal Okuryazarlık Platformu (https://finansalokuryazarlik.gov.tr) oluşturulmuştu.



Platformda, bankacılık, borsa, bütçe, kredi, kripto varlıklar ve yatırım olmak üzere 6 kategoride, 55 eğitim videosu ücretsiz olarak sunuldu.



e-Devlet üzerinden siteye üye olanlar tamamladıkları eğitimlere göre 1. düzey, 2. düzey veya 3. düzey finansal okuryazarlık katılım sertifikası alabiliyor.



