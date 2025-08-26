Memur zam oranı netleşti: Hakem Kurulu teklifi onayladı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı.



Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmaları sonuçlandı.



Bu kapsamda, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4'üncü toplantısı Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirildi.



Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren temsilcileri, kurula getirilen toplu sözleşme talepleri üzerinde müzakerelerde bulundu.



2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 11, ikinci 6 ay için yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için de yüzde 4'lük rakam değerlendirilmişti. 2027 yılı için rakamlar revize edildi ve ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 4 oldu.

HAKEM KURULU'NUN KARARLARI ŞÖYLE:

23/08/2025 tarihinde başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci aşağıdaki kararlar alınarak 26/08/2025 tarihinde sonuçlandırılmıştır.

1- 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin mali ve sosyal haklara yönelik uzlaşılan 58 madde kabul edilmiştir.

Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen teknik (mühendis, mimar, tekniker teknisyen gibi), sağlık (veteriner hekim, ebe, hemşire gibi), avukatlık hizmetleri sınıflarındaki personelin yanı sıra şef, amir, müdür yardımcısı ve müdür unvanlı personel ile herhangi bir ilave ödemesi bulunmayan yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı personelinin mali haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır.



2- Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı;

2026 yılı birinci dönem için %11, ikinci dönemi için %7

2027 yılı birinci dönem için %5, ikinci dönemi için %4

olarak kabul edilmiştir.

3- Kamu görevlilerinin taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması kabul edilmiştir.



Ayrıca Kurulda;



- Genel İdare Hizmetleri ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artışın 10 puana yükseltilmesi,

- Kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırılması,

- Koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi,

- Engelli çocuk aile yardımına ilişkin mevcut oranda artış yapılması,

- Kamu konutlarından yararlanmada kamu görevlisinin engelli olan eşi ve çocukları için süre uzatımı kararı alınmıştır.

MEMUR-SEN BAŞKANI YALÇIN: DEMOKRATİK HAKLARIMIZI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecine ilişkin, "Biz, memura yoksulluğu reva görecek bir kararı asla kabul etmeyeceğiz, sineye çekmeyeceğiz. Direnmeye, eylemliliğe, bütün demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yaptığı açıklamada, memur ve memur emeklisinin geçinmekte zorlandığını ve artık tahammülünün kalmadığını söyledi.



"HAKEM KURULU’NDAN ÇEKİLDİK"



Yalçın "Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 kazanım Hakem Kurulunda oylandı.



Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik." açıklamasında bulundu.

Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi ve masada memur tarafı kalmadı.