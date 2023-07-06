Memurlardan üç talep: Zam teklifinde düzeltme istediler

"İŞÇİ-MEMUR MAAŞI EŞİTLENMELİ"



İkinci talep kamu işçilerinin maaşıyla memur maaşlarının eşitlenmesi yönünde. Kamu işçilerinin en düşük maaşının temmuz ayındaki yüzde 15 zamla 26 bin lira olacağına dikkat çekiliyor. En düşük memur maaşının da bu tutara yükselmesi talep ediliyor.



"EMEKLİLERE DE SEYYANEN ZAM"



Memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zammın emeklilere de yansıtılması talep ediliyor. 2 milyon 300 bin memur emeklisinin mağduriyet yaşayacağı belirtiliyor.

Bu arada seyyanen zammın yürürlük tarihi 15 Temmuz olacak. 15 Temmuz'da memurlar bu zammın yarısını alabilecek. Bu nedenle yürürlük tarihinin 1 Temmuz olması isteniyor.