Memurun iki yıllık zam pazarlığında ilk adım

Ahmet Ergen/NTV Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memurlara önümüzdeki iki yıl boyunca yapılacak maaş zammını belirleyecek toplu sözleşme sürecini başlattı.



Bakanlık, memur konfederasyonlarına yazı göndererek 2024-2025 döneminde geçerli olacak toplu sözleşme tekliflerini hazırlamalarını istedi.



Yürürlükteki yasalara göre, memur ve memur emeklisine yapılacak maaş zammı, iki yıl geçerli olacak şekilde imzalanan toplu sözleşmeyle belirleniyor.



Hükümetle memur sendikaları arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri, son rakamı tek olan yıllarda yapılıyor.



GÖRÜŞMELER 1 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK



Buna göre, memurun 2024-2025 döneminde geçerli olacak maaş zammını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos Salı günü başlayacak. Pazarlık süreci, en geç 31 Ağustos'ta tamamlanacak.



Yasaya göre, memurların geneline yönelik toplu sözleşme teklifleri,

görüşmelerin başlamasından en az bir hafta önce Kamu İşveren Heyetine sunulacak.



Memurlar adına zam pazarlığını yürütecek Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ise en geç 15 Temmuz'a kadar belirlenecek.



Heyete en fazla üyesi bulunan Memur-Sen Konfederasyonu'nun temsilcisi başkanlık yapacak.



15 kişilik memur heyetinde her hizmet kolunda en fazla üyeye sahip sendikalardan birer temsilci yer alacak.



Üye sayıları itibarıyla iki ve üçüncü sırada bulunan Türkiye Kamu-Sen ve KESK temsilcileri de heyette bulunacak...



ÖZLÜK HAKLARI DA BELİRLENECEK



Toplu sözleşme görüşmeleriyle memurların iki yıllık maaş zammının yanısıra özlük hakları, çalışma koşulları ve sendikal haklarına ilişkin hükümler de belirlenecek.



Hükümetin 6 aylık dört dönem için belirlenecek oransal zamların yanısıra enflasyon farkı uygulamasının sürdüğü bir teklifle masaya gelmesi bekleniyor.