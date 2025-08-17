Memurun zammını Merkez Bankası mı belirledi? Oranlar belli oldu

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren zam süreci devam ediyor. Hükümet teklifini sunsa da sendika tarafında teklifler kabul görmüyor ve büyük oranda artırılması isteniyor.



YÜZDE 88 ZAM İSTİYORLAR



Memur-Sen 2026 yılı için yüzde 10 refah payı, ilk altı ay için yüzde 25 ve 10 bin lira taban aylığı, ikinci altı ay için ise yüzde 20 zam olmak üzere toplam yüzde 88, 2027 yılı için ise ilk 6 ay yüzde 20 zam, 7 bin 500 lira taban aylığı, yüzde 15 zam olmak üzere toplam yüzde 46 oranında zam istediklerini belirtti.



HÜKÜMET NE VERDİ?



Görüşmeler kapsamında, hükümetin ilk teklifi 2026'nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 olmuştu. 2027'nin her iki 6 ayı için de yüzde 4 teklif verildi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan taban aylığa bin liralık artış yönünde ek teklifte de bulundu.



Hükümet tarafı öngörülen enflasyon tahminine göre zam yapmak istiyor.



MERKEZ BANKASI NE ÖNGÖRÜYOR?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 25-29 aralığında açıkladı. Önceki raporda 2025 için belirlenen yüzde 24 yıl sonu hedefi "ara hedef" olarak korunurken, 2026 ve 2027 için ara hedefler sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak güncellendi. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması hedefleniyor.

MOODY'S'TEN BEKLENEN ENFLASYON ÖNERİSİ



Moody's, notun yükselmesi için maaşların geriye dönük zamlanması yerine geleceğe yönelik beklentilere göre zamlanmasını öne sürdü. Buna göre Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda belirttiği oranlarda bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24 olurken, 2026 yılı için yüzde 16, 2027 yıl sonu için de yüzde 9 olarak açıklanmıştı.



MERKEZ'İN HEDEFİNİN ÜSTÜNDE ZAM TEKLİF EDİLDİ



Merkez Bankası 2026 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 12'den yüzde 16'ya çıkardı. Hükümet tarafının memur ve memur emeklilerine önerdiği teklifin kümülatif hali ise yüzde 16.6 oldu.



MEMUR TARAFI İSTEDİĞİNİ ALAMIYOR



Memur ve memur emeklileri istedikleri zammı geçtiğimiz yıllarda da alamamıştı. 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam alınan zamlar gerçekliğini koruyor ve enflasyon farklarıyla Temmuz-Aralık 2025 arasında alınan zam yüzde 15.57 oldu. Memur tarafı ise çok daha yüksek zam talep etmesine rağmen istenilen zamlara ulaşılamıyor.