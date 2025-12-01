Merkez bankaları faiz indirirken Japonya yükseltmeye çalışıyor

Küresel merkez bankaları faiz indirimlerini ana gündemlerine alırken Japonya faiz artırımı yapmanın yollarını arıyor.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda yaptığı konuşmada, Japonya Merkez Bankası'nın 18-19 Aralık tarihlerindeki toplantısında faiz oranlarını artırmanın "artılarını ve eksilerini" değerlendireceğini söyledi.

ABD tarife risklerinin azalmasıyla birlikte, merkez bankasının ekonomik ve fiyat projeksiyonlarının karşılanma olasılığının giderek arttığını ve bunun da bir faiz artışı için koşulların oluştuğunu gösterdiğini belirtti.

Ueda, ücret belirlemenin önemini vurgulayarak, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) firmaların aktif davranışlarının devam edip etmeyeceğini değerlendirmesi gerektiğini söyledi. İşgücü açığı, güçlü şirket kârları ve ücret artışlarının sabitlenmesi çağrıları bu duruma destek sağlarken, politika yapıcılar şirket anketleri aracılığıyla ücret verilerini topluyor.

Ueda, politika yapıcıların yerel ve küresel gelişmeleri, piyasa hareketlerini inceleyeceklerini ve bir faiz artışının faydalarını değerlendireceklerini de sözlerine ekledi. Ueda "Zayıf bir yen, daha yüksek ithalat maliyetleri yoluyla enflasyonu da yükseltebilir." diye belirtti. Geçen yıl on yıllık bir teşvik programını sonlandırıp Ocak ayında faiz oranlarını yüzde 0,5'e yükselttikten sonra Japonya Merkez Bankası istikrarını korudu, ancak sürekli yüksek enflasyon, yeni bir faiz artışı için beklentileri güçlendiriyor.