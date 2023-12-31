Merkez Bankası açıkladı: Dijital para çalışmalarında son durum

TCMB'den yapılan duyuruda, 29 Aralık 2022 tarihli dijital Türk Lirası kullanımına ilişkin açıklamada, Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci faz çalışmaları kapsamında, yapılan testler sonucu elde edilen bulguların geniş kapsamlı bir değerlendirme raporu ile paylaşılacağının duyurulduğu hatırlatıldı.



Birinci faz pilot test çalışmaları çerçevesinde belirli lokasyonlarda pilot uygulama testlerinin gerçekleştirilmesi ve testler sonucunda kullanıcı deneyimi ile sistem performansının ölçülmesinin amaçlandığı belirtilen duyuruda, "Değerlendirme raporu ile TCMB bünyesinde gerçekleştirilen AR-GE çalışmalarının ve Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu paydaşlarıyla birlikte yürütülen birinci fazın bulguları ile projede benimsenen yaklaşımlar paylaşılmaktadır." denildi.



Dijital Türk Lirası Birinci Faz Değerlendirme Raporu'nda, TCMB'nin, mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte bir dijital Türk Lirası'nın tedavülünün fizibilitesi üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü hatırlatılarak, Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (AR-GE) Projesi ile dijital Türk lirasının sahip olabileceği özelliklerin belirlenmesi, farklı mimari kurguların ve teknolojik alternatiflerin denenmesi ve pilot uygulama çalışmalarının yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

DAHA YAYGIN PİLOT TESTLER YAPILACAK



Dijital Türk Lirası ile ilgili sürece yer verilen raporda, 2023'ün ilk yarısında pilot testlere devam edilerek birinci fazın tamamlandığı, elde edilen bulgular doğrultusunda daha yaygın pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilmesi ve proje aşamalarının tamamlanmasını takiben yapılacak analizler ve değerlendirmeler neticesinde Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu'nun yeni katılımcılarla genişletilmesinin planlandığı bildirildi.



TCMB'nin, dijital Türk Lirası'nın kullanıma sunulmasına her yönden hazır olmak için çalışmalarına devam ettiği belirtilen raporda, "İlerleyen dönemlerde dijital Türk Lirası'nın teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecek olup çalışmaların karar alıcılara sunulması planlanmaktadır. Nihai kararın alınması ve ilgili mevzuatın hayata geçmesiyle birlikte dijital Türk Lirası'nın yaygınlaştırma çalışmalarının hızlanması ve tüm Türkiye'de kullanıma sunulması mümkün olabilecektir." denildi.



ÇALIŞMALAR YENİ KATILIMCILARLA GENİŞLETİLECEK



Raporda, ikinci faz çalışmaları kapsamında Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu'nun, yeni katılımcılarla genişletileceği ve farklı senaryolarda pilot testler gerçekleştirileceği bildirildi.



Merkez bankaları dijital paralarına ilişkin bilgilere yer verilen raporda, ödemelerin dijitalleşmesi sürecinin son aşaması olarak kabul edilebilecek Merkez Bankası Dijital Parası'nın, en yalın ve basit hali ile "egemen bir ülkenin parasının dijital biçimi" olarak tanımlanabildiğini hatırlatıldı.



"18 YAŞ ALTININ TERCİH EDEBİLECEĞİ ÖNGÖRÜLÜYOR"



Raporda, herhangi bir sebeple herhangi bir mevduat ya da ödeme hesabı bulunmayan ve 18 yaşın altında olan vatandaşların ödemelerinde dijital parayı tercih edebileceğinin öngörüldüğü, ayrıca, turistler başta olmak üzere yerleşik olmayanlar için de dijital para seçeneği sunulabileceği bildirildi.