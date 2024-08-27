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Merkez Bankası: Ağustos ayında enflasyon yavaşlayacak

Merkez Bankası, ağustos ayında enflasyonun gıda fiyatlarındaki düşük seyrin etkisiyle yavaşlamasının beklendiğini açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantı özetinde ekonomik büyümenin ikinci çeyrekte gerileyeceği belirtildi.

Merkez Bankası: Ağustos ayında enflasyon yavaşlayacak
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Türkiye Cumhuriyet () geçen haftaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının özetini yayınladı.

TCMB, ağustos ayında aylık enflasyonun, gıda fiyatlarındaki düşük seyrin de etkisiyle bir önceki aya kıyasla yavaşlayacağını belirtti.

Yüksek enflasyonu hedef seviyelere indirmek için sıkı para politikası uygulayan TCMB, geçen haftaki Para Politikası Kurulu (PPK) kararında üzerindeki risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemişti.

Geçen haftaki karar metninde hizmet enflasyonunda gerilemenin uzun süreceği mesajı verilmiş, buna karşılık iç talep kaynaklı enflasyonist etkilerin azaldığı ve fiyatlama davranışlarını izlediği ifade edilmişti.

Geçen haftaki toplantının bugün yayımlanan özetlerinde ise öncü verilerin ağustosta aylık enflasyonun bir önceki aya göre gerileyeceğine işaret ettiği belirtildi.

PPK özetlerinde gıda fiyatlarındaki düşük seyrin aylık enflasyonu aşağı çektiği, enerji fiyatlarının doğalgaz zammı etkisiyle yüksek seyredeceği ifade edilerek, "Hizmet grubunda fiyat artışları gücünü korumaktadır. Kiranın yanı sıra yönetilen-yönlendirilen ulaştırma hizmetleri ile eğitim öne çıkan kalemler olarak dikkat çekmektedir" denildi.

Özetlerde ekonomik büyümenin ikinci çeyrekte hem çeyreklik hem de yıllık bazda ilk çeyreğe göre gerileyeceği ifade edildi, ancak bu düşüş kurban bayramının köprü bir tatil ile uzatılmasına bağlandı.

Uzun tatil etkilerini dışlandığında ise büyümedeki yavaşlamanın daha hafif olacağı ifade edilerek, "Söz konusu gerilemenin daha sınırlı gerçekleştiği ve iktisadi faaliyetin ana eğiliminin daha ılımlı olduğu değerlendirilmektedir" denildi.

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