Merkez Bankası (TCMB ), bugün itibarıyla yurt içinde cevherden üretilen altın alım işlemlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verdi.

Karar TCMB'nin tüm altın alımlarını durdurduğu anlamına gelmiyor. Bu uygulama yalnızca yurt içinde cevherden üretilen altına yönelik alımları kapsıyor. TCMB, 2025 yılında da yurt içinde cevherden üretilen altının alımına ara vermişti. Merkez Bankası, yayımladığı 2026 Para Politikası metninde söz konusu kararın piyasa koşulları dikkate alınarak uygulandığı belirtilmişti.

Mevcut düzenlemelere göre yerli üretim altın üzerinde Merkez Bankasının ön alım hakkı bulunuyor. TCMB'nin bu hakkı kullanmaması durumunda ise Darphane ön alım hakkına sahip oluyor. Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirmek amacıyla Türkiye 'deki madenlerden çıkarılan ve rafinerilerde işlenerek standart hale getirilen altını Türk lirası karşılığında satın alabiliyor. Böylece yurt dışından altın satın almadan rezervlerini artıırabiliyor.

Türkiye'nin yıllık cevher üretimi yaklaşık 30 ton iken TCMB'nin yaklaşık 800 ton altın rezervi bulunuyor.