ntv.com.tr

Merkez Bankası anketi | Enflasyon tahmini yükseldi, dolar beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68,01'e çıktı. Yıl sonu dolar beklentisi ise 30,0453'e geriledi.

Merkez Bankası anketi | Enflasyon tahmini yükseldi, dolar beklentisi geriledi

'nın ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı.

Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi önceki aydaki yüzde 67,22'den yüzde 68,01'e yükseldi.

Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE tahmini yüzde 44,94'ten yüzde 45,28'e çıktı.

YIL SONU TAHMİNİ GERİLEDİ

Ankette yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 30,1422'den 30,0453'e geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 37,26 iken, bu anket döneminde 38,64'e yükseldi.

Gelecek 12 ay sonundaki repo ihale faiz oranı beklentisi yüzde 32,44'ten yüzde 37'ye çıktı.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ

Yıl sonu büyüme tahmini de yükseldi. Önceki anketteyüzde 3,9 olan büyüme öngörüsü yüzde 4,1 oldu.

Ankette yıl sonu cari açık beklentisi 44,3 milyar dolardan 45,9 milyar dolara yükseldi.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...