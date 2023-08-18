Merkez Bankası anketinde enflasyon ve dolar tahmini yükseldi

TCMB'nin ağustos ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçları yayımlandı.



Piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,82'den yüzde 59,46'ya yükseldi. 12 ay sonrasının enflasyon beklentisi yüzde 33,21'den yüzde 42,01'ye, 24 ay sonrasının beklentisi yüzde 22,54’e çıktı.



Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri 2023 yıl sonu için yüzde 58, 2024 için yüzde 33, 2025 için yüzde 15 düzeyinde bulunuyor.

DOLAR BEKLENTİSİNDE YÜKSELİŞ



Ankatte dolar/TL tahmininde de yükseliş görüldü. Önceki ay 28,4560 olan yıl sonu dolar tahmini 29,8220'ye çıktı.

FAİZ TAHMİNİ ARTTI

Ankette Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin tahminler de yükseldi. Cari ay sonu faizin yüzde 19,19, 3 ay sonra yüzde 25, 12 ay sonra yüzde 23,25 olacağı öngörüldü. Önceki aydaki ankette 12 ay sonra faizin yüzde 21,48 olacağı öngörülmüştü.

BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ DEĞİŞMEDİ

Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,7 ile değişmezken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten yüzde 4'e geriledi.

Önceki ay 41,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 43,6 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari açık beklentisi ise 30,6 milyar dolar oldu.

