Merkez Bankası atamasında 'kripto varlık' detayı

Türkiye'de kripto varlıklara yönelik çalışmalar sürerken, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'na kritik bir atama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararlarına göre Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliğine Prof. Dr. Fatma Özkul atandı.



Merkez Bankası'nın faiz belirleme komitesine atanan Özkul, kripto varlıklar ve blockchain teknolojisi üzerine çalışmaları ile tanınıyor. Üniversitenin web sayfasındaki profilinde, Özkul'un ana araştırma alanları arasında muhasebe, finans, blockchain teknolojisi ve kripto varlıklar yer alıyor. Özkul'un kaleme aldığı "Kripto Varlıklar Muhasebesi" kitabı 2023 yılında en iyi finans ve ekonomi kitabı olarak seçilmişti.

ŞİMŞEK'TEN GRİ LİSTE VURGUSU



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayında gri listeden çıkmak için tek adımın kripto varlık düzenlemesi olduğunu açıklamıştı. Şimşek, kripto para düzenlemesiyle tüm kriterlerin yerine getirilmiş olacağını söylemişti. İşlem vergisi, şirketlere asgari sermaye şartı gibi geniş kapsamlı düzenlemenin yeni yılın ilk aylarında Meclis'e gelmesi bekleniyor.



Diğer taraftan Dijital Lira'ya yönelik çalışmalar da sürüyor. OVP'de 2024'ün son çeyreğinde Merkez Bankası Dijital Türk Lirası'na ilişkin idari düzenlemelerin yapılacağı belirtilmişti.



FATMA ÖZKUL KİMDİR?



Prof. Dr. Fatma Özkul, 1978 yılında Elazığ’da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitiren Özkul, yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalında tamamladı. Özkul, 2012 yılında Muhasebe Bilim Dalında doçent, 2018 yılında profesör unvanını aldı.



2007-2021 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Özkul, akademisyenliğinin yanı sıra; meslek yüksekokulu müdür yardımcılığı, sosyal bilimler enstitüsü müdür yardımcılığı ve lisansüstü eğitim enstitüsü müdürlüğü görevlerini yaptı.



Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olan Özkul’un, muhasebe ve denetim alanlarında çok sayıda akademik yayını bulunuyor.



Özkul ayrıca, "İşletmelerde Hile Riski Yönetimi", "Perakende İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları" kitaplarının yanı sıra, 2023 yılında "yılın en iyi finans ve ekonomi kitabı ödülü"ne layık görülen "Kripto Varlıklar Muhasebesi" kitabını yazdı.



Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş olan Özkul, halen Ziraat Finans ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi görevini de sürdürüyor.





