Merkez Bankası: Aylık enflasyonda gıda ve hizmet fiyatları öne çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımladı.



Merkez Bankası'nın raporuna göre yıllık enflasyon gıda alt grubunda gerilerken temel mal ve hizmetlerde daha belirgin olmak üzere diğer gruplarda yükseldi. Aylık bazda hizmet, gıda ve temel mallar fiyat artışları ile öne çıkan gruplar oldu.



Ücret etkisinin ve geriye doğru endeksleme davranışının belirgin olduğu hizmet grubunda aylık fiyat artışı bir miktar yavaşlamakla birlikte, kira, eğitim ve haberleşme kalemleri öncülüğünde görece yüksek seyretti.

Mart ayı enflasyonu belli oldu Haberi Görüntüle Gıda fiyatlarındaki aylık artışı kırmızı et öncülüğünde işlenmemiş gıda fiyatları sürüklerken, işlenmiş gıda grubundaki zayıflama dikkat çekti. Temel mal grubu fiyat artışı mart ayında güçlendi, dayanıklı mal grubu öne çıkan alt grup oldu.



Bu gelişmede döviz kurunun etkileri hissedilirken, iç talep koşullarının dirençli seyri dayanıklı tüketim mallarında maliyet artışlarının fiyatlara geçişini kolaylaştırdı.



Enerji aylık enflasyonu akaryakıt fiyatlarına paralel olarak önceki aylara kıyasla daha ılımlı bir seyir izledi. Aylık üretici enflasyonu geçen aya göre yavaşlasa da yüksek seyretti, yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle artış kaydetti.



Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, enerji fiyatlarının ılımlı seyrettiği, enerji dışı gruplarda ise nispeten yüksek artışların sürdüğü gözlendi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında enflasyon vurgusu Haberi Görüntüle NTV’yi sosyal medyadan takip edin