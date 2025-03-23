Merkez Bankası, bankalarla buluşuyor

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimi ile bugün bir araya gelecek.



TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın ve TCMB yetkililerinin de katılacağı teknik toplantının bugün saat 15.00'de başlaması bekleniyor.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de TBB Yönetim Kurulu ile bir cuma günü akşam saatlerinde bir araya gelmişti.



Şimşek, ekonomik program sayesinde önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek," bu kazanımları korumak ve geliştirmek adına gerekli tüm önlemler alınmaya devam edilecektir. Elimizde yeterli araç var. Programın uygulanmasına ilişkin hiçbir tereddüt yok. Kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içinde çalışıyoruz" mesajı vermişti.



Şimşek, "Piyasalarda geçici olduğu değerlendirilen dalgalanmaların yakından ve ilgili tüm kurumlarla eşgüdüm içinde takip edildiğini, alınan tedbirlerin yanı sıra gerektiğinde alınacak önlemlerin de belirlendiğini, programın kararlılıkla sürdürüleceğini" söylemişti.



TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise sektörün programa inandığını, destek verdiğini, ekonomi yönetimi ile çok yakın bir iletişim ve koordinasyon içinde çalıştıklarını belirtti.

