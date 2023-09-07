Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan OVP değerlendirmesi

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, OVP ile ilgili yerli ve yabancı basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.

Erkan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Kararlı bir şekilde sürdürdüğümüz sıkılaştırıcı para politikasının 2024 yılında meyvelerini vermesiyle, iç talebin arza daha yakın bir seviyeye geleceğini ve enflasyon beklentilerini kontrol altına alacağını öngörmekteyiz. Enflasyonda resmi olarak tahminimiz değişmedi. En son Para Politikası Kurulu metnimizde üst bant 62 olarak belirlemiştik.



KKM AÇIKLAMASI

Kur Korumalı Mevduat (KKM) düzenlemesi, sadeleştirme sürecinde hedefimizin Türk Lirası'na güç kazandırmak olduğunun bir göstergesidir. Yani daha çok Türk Lirası'na geçişi sağlamaktır ve onun enflasyon beklentilerine daha uyumlu hale gelmesini sağlamak için atılmış bir adımdır. Sistemin Türk Lirası'na dönme hızını sert düzeltmelere yol açmadan, sakin, kararlı, kademeli bir şekilde yapacağız. Enflasyon ve kur hareketlerinin sene içinde oynaklık göstermesi, hele ki geçiş dönemlerinde bazı durumlarda yıl ortalaması ve yıl sonu üzerinden yapılan hesaplarda ciddi farklılıklar gösterebilmektedir.