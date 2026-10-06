Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum gerçekleştirdi. Karahan sunumunda ekonomideki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu, son verileri paylaştı.

Aylık kira artışlarının uzun bir dönemdir hizmet enflasyonunun belirgin şekilde üzerinde seyrettiğini anlatan Karahan, "Son aylarda kayda değer şekilde yavaşlayarak hizmet grubu genelinin altına indi." dedi. Karahan, bu gelişmenin hizmet enflasyonunda kira kaleminden gelen direnç gücünü yitirdiğini gösterdiğini ifade etti.

“FONLARDAKİ ÇIKIŞLAR BÜYÜK ORANDA MEVDUATA YÖNELDİ”

Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkış olduğunu anlatan Karahan, "Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi." bilgisini verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 'nın rezervlerine ilişkin son veriyi de paylaşan Karahan, "Swap hariç net rezervler 25 Eylül itibarıyla 40 milyar dolar seviyesinde bulunuyor." dedi.