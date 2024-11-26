Merkez Bankası Başkanı Karahan, bankacılarla buluştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu ile görüştü.



Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre TCMB’nin Ümraniye’deki yerleşkesinde gerçekleşen ve üç ayda bir yapılan mutat toplantının gündemini küresel ve yurtiçi ekonomik gelişmeler oluşturdu.



Toplantıda, güncel makroekonomik veriler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler değerlendirildi.



TCMB Başkanı Fatih Karahan ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirtti.