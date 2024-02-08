Merkez Bankası Başkanı Karahan ilk sınavına çıkıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, bugün ilk kez kamuoyu karşısına çıkacak.



Merkez Bankası, 2024 yılının ilk Enflasyon Raporunu bugün düzenlenecek basın toplantısı ile açıklayacak. Toplantı saat 10.30'da başlayacak.



Piyasalar, TCMB'nin önceki rapordaki yüzde 36'lık enflasyon hedefini korumasını bekliyor. 2023 yılının son Enflasyon Raporu'nda 2025 yılı sonunda ise yüzde 14 seviyesine gerileyeceği ve orta vadede yüzde 5 hedefine vurgu yapılmıştı.



Yılın ilk Enflasyon Raporu, 3 Şubat'ta görevine başlayan TCMB Başkanı Karahan'ın da ilk sınavı olacak.



Bu nedenle Karahan'ın piyasalara vereceği mesajlar dikkatle takip edilecek. TCMB'nin yeni başkanı sunumun ardından ilk kez soruları yanıtlayacak.



Karahan, göreve başlamasının ardından yaptığı ilk değerlendirmesinde, "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı.



Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 6,70 yükselirken, yıllık bazda yüzde 64,86 olarak açıklanmıştı.

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