Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı: Son derece kararlıyız

Karahan Reuters'a yaptığı açıklamada "Sıkılığı koruyarak verilerin ve beklentilerin dezenflasyon patikamız doğrultusunda oluşmasını bekleyeceğiz. Henüz bu doğrultuda kat edecek mesafemiz olduğunu düşünüyoruz" dedi.



"Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş görmek istiyoruz" diyen Karahan enflasyonu düşürme konusunda "son derece kararlı olduklarına dikkat çekti.



Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından Haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu, TCMB politika faizini sonuncusu Mart ayında olmak üzere 4,150 baz puan yükseltti. TCMB son üç ayda ise politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu.



Enflasyon Mayıs'ta ulaştığı yüzde 75.45 ile 2022 sonundan beri en yüksek seviyeye yükseldikten sonra Haziran ayında yıllık bazda düşüşe geçti. Dün açıklanan verilere göre, TÜFE yıllık yüzde 71.60'a

gerilerken, aylık fiyat artışı da Haziran'da yüzde 2'nin altına düştü.

