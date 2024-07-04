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Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı: Son derece kararlıyız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, talepte dengelenmenin başladığını ancak enflasyonda henüz kat edecek mesafe olduğunu bu nedenle para politikasında sıkılığı koruyarak yola devam edeceklerini söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı: Son derece kararlıyız

Karahan Reuters'a yaptığı açıklamada "Sıkılığı koruyarak verilerin ve beklentilerin dezenflasyon patikamız doğrultusunda oluşmasını bekleyeceğiz. Henüz bu doğrultuda kat edecek mesafemiz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş görmek istiyoruz" diyen Karahan enflasyonu düşürme konusunda "son derece kararlı olduklarına dikkat çekti.

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından Haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu, TCMB politika faizini sonuncusu Mart ayında olmak üzere 4,150 baz puan yükseltti. TCMB son üç ayda ise politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu.

Mayıs'ta ulaştığı yüzde 75.45 ile 2022 sonundan beri en yüksek seviyeye yükseldikten sonra Haziran ayında yıllık bazda düşüşe geçti. Dün açıklanan verilere göre, TÜFE yıllık yüzde 71.60'a
gerilerken, aylık fiyat artışı da Haziran'da yüzde 2'nin altına düştü.

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"SADECE HAZİRAN TÜFE VERİSİYLE ÇIKARIM SAĞLIKLI OLMAZ"

"Talepte dengelenme belirtileri ortaya çıkıyor" diyen Karahan bunun fiyatlara da yansımaya başladığını gördüklerini söyledi ancak tek bir veri üzerinden çıkarım yapmadıklarına dikkat çekti.

"Oynaklığın yüksek seyrettiği bu dönemde tek bir veri üzerinden çıkarım yapmak sağlıklı olmaz" diyen Karahan "Merkez bankası kararlılığı ve ihtiyatı ile hareket ediyoruz" dedi.

TCMB Haziran itibarıyla yıllık enflasyonda başlayan düşüş ile yıl sonunda enflasyonun yüzde 38 seviyesine inmesini bekliyor. Reuters anketinde piyasanın yıl sonunda bekentisi ise yüzde 42 civarında.

Haziran enflasyonu açıklandı (2024 TÜİK Haziran ayı TÜFE verileri)

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