Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Dünyada rezervi artan tek merkez bankası TCMB'dir

Son dakika haberi! Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, katıldığı bir canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Kavcıoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

Enflasyon bizim de dünyanın da en önemli sorunlarının başında geliyor. Enflasyonu artıran tüm etkenlerin artık sona erdiğini düşünüyorum. Enflasyon artık gerilemeye başladı. Enflasyondaki gerilemeyi daha fazla göreceğiz. Süreçte uyguladığımız politikalarda bizim bütünleşik politika çerçevemiz bu noktaya bizi getirdi. Sürdürülebilir fiyat istikrarı da oluşturuldu. Faiz, kur politikası, rezerv politikası gibi birçok politika enflasyonu daha da gerilemeye sebep olacak.

MERKEZ BANKASININ REZERVLERİ

Dünyada 2022'nin başından bu yana rezervi artan tek merkez bankası TCMB'dir. Bugün TCMB artık her gün rezerve katkı yapan, çeşitli kaynaklardan rezerv sağlayan bir merkez bankası haline geldi.

YATIRIM KREDİSİ KULLANIM ORANLARI

Şu ana kadar 500'ün üzerinde firma yatırım kredisi kullandı. Bu kredilerle şu an 62 ilde yatırım yapıldı. 81 ile yaydığımızda amacımıza ulaşacağız.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...