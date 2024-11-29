Merkez Bankası: Borçlarda kredi ve kredi kartının payı artıyor

Merkez Bankası yılda iki kez açıklanan Finansal İstikrar Raporu'nun Kasım sayısını yayımladı.



Başkan Fatih Karahan, sıkı para politikasının, iç talepteki dengelenme sürecine katkı verdiğini ve cari dengedeki iyileşmeyi belirginleştirdiğini ifade etti.



Karahan, enflasyondaki düşüş sürecinin Türk Lirası varlıklara olan ilgiyi ve güveni artırdığını ifade etti.



Kur korumalı mevduat bakiyesindeki düşüşe dikkat çeken Karahan, bunun finansal riskleri azalttığını vurguladı.



Raporda, sıkı para politikasının reel sektör ve hanehalkı üzerindeki etkisine de değinildi.



Firmaların borçluluğunun düşük olduğu, bu nedenle bilançolara ve bankaların aktif kalitesine etkisinin sınırlı olduğu belirtildi.



Merkez Bankası, hanehalkı borçlanmasında bireysel kredi kartı ve kredili mevduat hesabının payının arttığını ifade etti.



Ancak, bu borçlara yönelik devreye alınan yapılandırma imkanının risklerin yönetilmesine katkı vermesinin beklendiği vurgulandı.

