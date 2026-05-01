Merkez Bankası, döviz dönüşüm desteğini uzattı

01.05.2026 05:14

Anadolu Ajansı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şirketlerin yurtdışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşüm desteğinin süresini 3 ay uzattı.

TCMB'nin "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Yürürlüğe giren tebliğe göre Banka, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının süresini 30 Nisan 2026'dan 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzattı.

 

Düzenleme, firmaların yurt dışından elde ettikleri döviz gelirlerinin Türk lirasına dönüşümünü teşvik eden destek uygulamasının devamını öngörüyor.

