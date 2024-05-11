Merkez Bankası enflasyon raporunda asgari ücret ayrıntısı: Ara zam enflasyon tahminini bozar mı?

Haber: Sibel Can "Asgari ücrete bu yıl ara zam olacak mı?" tartışması sürerken Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda da asgari ücrete ilişkin önemli değerlendirmeler yer aldı. İlave ücret güncellemesi olmamasının dezenflasyon sürecini destekleyeceği belirtildi. Enflasyon gerçekleşmelerinin doğrudan veya dolaylı olarak ücretler üzerinden hizmet sektörü fiyatlama davranışını etkilediği ifade edilen raporda hizmet sektörünün ağırlığını oluşturan üç alt gruba işaret edildi. Lokanta, otel, kira ve ulaştırma gruplarının hizmet sektörünün yüzde 58,5'ini oluşturduğu belirtildi.

Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemlerde çalışanın satın alma gücünün korunması için ücretlerin enflasyon gerçekleşmeleriyle telafi edilmesinin emek yoğun olan hizmet sektöründe geçmiş enflasyonun önemini artırdığı ifade edildi. Geçmiş hizmet enflasyonun ise yaklaşık yüzde 40’ının bir sonraki çeyreğe aktarıldığı belirtildi.



Geriye doğru endekslemenin yani geçmişteki enflasyona göre; fiyat belirlemenin, başta kira alt grubu olmak üzere hizmetler sektöründe yaygın olduğu tespiti de paylaşıldı.



ARA ZAM ENFLASYONU ETKİLER Mİ?



Ekonomistler, enflasyon raporundaki değerlendirmelerin olası bir ara zammın yıl sonu enflasyon tahminini bozabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.





Merkez Bankası Başkan Fatih Karahan'ın 2023 yılı enflasyon hedefine ilişkin hükümete gönderdiği açık mektupta da "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesisi açısından kritik önemde" ifadesine yer verilmişti.