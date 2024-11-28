Merkez Bankası: Enflasyonda gıda etkisi öne çıkacak

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta politika faizini sekizinci kez sabit tuttuğu toplantıya ilişkin özetlerini yayınladı.



TCMB'den yapılan açıklamada, "Öncü göstergeler bir önceki aya benzer şekilde, kasım ayında da tüketici enflasyonu üzerinde gıda fiyatlarının etkisinin öne çıkacağına işaret etmektedir" denildi.



Merkez Bankası'nın yayınladığı raporda şu ifadeler öne çıktı:



Gıda dışı aylık tüketici enflasyonunda daha olumlu bir seyir izlendiğini banka, geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonunun yüksek seyrini sürdürdüğünü aktardı.



Öncü göstergelere göre kasım ayında temel mal grubu sınırlı bir fiyat artışı sergilendi. Hizmet grubunda geçen ay gerçekleşen görece ılımlı fiyat artışlarının sürdüğü gözlendi.



Bu görünümde özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisi öne çıktı.



Para politikasındaki kararlı duruş, yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecek.



Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece (dezenflasyon) önemli katkı sağlayacak.



Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecek.



Politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecek.



Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacak.



Anket göstergeleri, imalat sanayi firmalarının geleceğe yönelik istihdam beklentilerinde zayıf bir görünüme işaret etti.



Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ettiğini ima etti.



Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşti.



Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etti.