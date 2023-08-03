Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Taha Çakmak Türkiye Sigorta Genel Müdürü oldu

Türkiye Sigorta’da üst düzey bir atama gerçekleşti.

Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Taha Çakmak, Türkiye Sigorta Genel Müdürü olarak atandı.



Türkiye Sigortanın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasına göre, 16 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak göreve başlayan, kamu sermayeli sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesine liderlik eden Atilla Benli, 3 Ağustos itibarıyla görevinden ayrıldı.



Taha Çakmak'ın bugün yapılan Olağan Genel Kurul sonrası düzenlenen toplantıda alınan karara göre, Atilla Benli'nin yerine bu göreve atandığı bildirildi.

Taha Çakmak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcılığı görevi sonrasi 2021de Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olmuştu. Çakmak'ın önceki hafta çıkan kararnameyle Merkez Bankası'nda bu görevi sona ermişti.

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?



Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu Çakmak, 2004 yılında Deloitte Touche & Tohmatsu’da denetçi, 2005 yılında Sosyal Sigortalar Kurumunda müfettiş yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2005-2019 yıllarında Ziraat Bankası’nda teftiş kurulu müfettişi, operasyon merkezi bölüm başkanlığı iş tasarımı yöneticisi, Ankara perakende şube yöneticisi, insan kaynakları bölüm başkanı ve Ankara kamu kurumsal şube yöneticisi olarak çalıştı. 2019-2021 yıllarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda başkan yardımcılığı görevini yürüten Çakmak, son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

TÜRKİYE SİGORTA HAKKINDA



Türkiye Sigorta, 27 Ağustos 2020 itibarıyla faaliyet göstermeye başlayan sigorta şirketidir. Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bulunan kamu sigorta şirketleri Ziraat Sigorta A.Ş., Halk Sigorta A.Ş'nin Güneş Sigorta A.Ş. ile birleştirilmesiyle kurulmuştur