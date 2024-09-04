ntv.com.tr

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Para Politikası Kurulu (PPK), eylül faiz kararını vermek için bir araya gelecek. Peki, Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Para Politikası Kurulu (PPK),TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir araya gelecek. PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde toplanıyor. Toplantının hemen ardından, PPK kararı, kısa gerekçesi ile birlikte internet sitesinde açıklanıyor.
Peki, Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 19 Eylül 2024 faiz kararını belirlemek için toplanacak, alınan karar saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.

Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? - 1

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

, son toplantısında politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece faiz üst üste beşinci ayda sabit kalmış oldu.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...