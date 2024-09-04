Para Politikası Kurulu (PPK),TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir araya gelecek. PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde toplanıyor. Toplantının hemen ardından, PPK kararı, kısa gerekçesi ile birlikte Merkez Bankası internet sitesinde açıklanıyor.

Peki, Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 19 Eylül 2024 faiz kararını belirlemek için toplanacak, alınan karar saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.