Merkez Bankası faiz indirecek mi? JPMorgan beklentisini açıkladı

JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin beklentisini açıkladı.



ABD merkezli banka, Merkez Bankası'nın politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 48,5'e indireceğini öngördü.



TCMB'nin bu ay ölçülü bir faiz indirimi yapmasının muhtemel olduğu belirtilen analizde, 2025'in ilk çeyreğinde üç adet 150 baz puanlık indirim beklentisi açıklandı.



Merkez Bankası'nın nisan ayından itibaren her toplantıda ise 200 baz puan indirime gideceği tahmin edildi.



JP Morgan, aralık ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 1,5 olmasını beklediklerini açıkladı.

Enflasyonun 2025'in ilk çeyreğinde ücretler, yönetilen fiyatlar ve otomatik vergi artışları nedeniyle yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

