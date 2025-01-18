Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? 17 ekonomistin katıldığı anket sonuçlandı

YIL SONUNDA FAİZ KAÇ OLACAK?



Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.



Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50’den yüzde 47,50’ye düşürülmüştü.



DOLAR/TL’DE SON DURUM



Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,4620’den kapattı.



MOODY’S TÜRKİYE KARARI AÇIKLANACAK



Yurt içinde gelecek hafta salı konut satışları, perşembe TCMB faiz kararı, Tüketici Güven Endeksi, cuma Moody’s’in Türkiye kredi notu değerlendirme raporu takip edilecek.