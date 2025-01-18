Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? 17 ekonomistin katıldığı anket sonuçlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılının ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Geçen aralık ayında 250 baz puan faiz indirimi yapan TCMB’nin vereceği karar, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, faizin yüzde 45’e çekilmesini bekliyor.
Piyasalarda tüm gözler, yeni haftada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.
Yurt içinde geçen hafta yükseliş eğilimi öne çıktı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,68 değer kazanarak 9.977,94 puandan tamamlarken, şimdi gözler TCMB’nin faiz kararında.
MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?
AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB’nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’e çekmesini bekliyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN VERİLECEK?
AA Finans’ın TCMB’nin 23 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
YIL SONUNDA FAİZ KAÇ OLACAK?
Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50’den yüzde 47,50’ye düşürülmüştü.
DOLAR/TL’DE SON DURUM
Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,4620’den kapattı.
MOODY’S TÜRKİYE KARARI AÇIKLANACAK
Yurt içinde gelecek hafta salı konut satışları, perşembe TCMB faiz kararı, Tüketici Güven Endeksi, cuma Moody’s’in Türkiye kredi notu değerlendirme raporu takip edilecek.
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