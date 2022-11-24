Merkez Bankası faiz kararı açıklandı: İşte kasım ayı için verilen faiz kararı

Merkez Bankası faiz kararı, piyasaları yakından takip eden yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Döviz yatırımı bulunan birçok vatandaş, Merkez Bankası'nın PPK faiz toplantısında kasım ayına yönelik vereceği karara odaklanmıştı.

FAİZ KARARI NE OLDU?

Kasım ayı olağan toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekti.

Merkez'in son dört toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu.

Merkez Bankası bu yıl faizde üst üste dört kez indirime gitti. Merkez, ağustos, eylül, ekim ve kasım toplantılarında toplam 5 puanlık indirim gerçekleştirdi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEK HANE SİNYALİ VERMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eylül sonunda yaptığı açıklamada, faizin yıl sonunda tek haneye inmesi yönünde yorumda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temennim odur ki bundan sonraki toplantısında bunu biraz daha indirmek suretiyle faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz” demişti.

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın, 24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak yüzde 9'a indirilmesini bekliyordu.



Ekonomistlerden biri 100 baz puanlık ve biri de 125 baz puanlık indirim öngörürken, yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerin medyanı da yüzde 9 oldu.



Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 12'den yüzde 10,50'ye çekilmişti.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürdü.



Merkez Bankası böylece ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplam 3,5 puan indirime gitti.



YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ NE YÖNDE?



Merkez Bankası piyasa katılımcılar anketini açıkladı. Yıl sonu dolar tahmini 19,54'e düştü. Enflasyon tahmini ise 68,06'ye yükseldi.