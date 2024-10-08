Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı PPK toplantısı tarihi

Merkez Bankası ekim ayı PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısı için araştırmalar günler öncesinden başladı. Kurul'un faiz kararını vereceği tarihi merak eden vatandaşlar, PPK toplantısı takvimini inceliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı PPK toplantısı hangi tarihte gerçekleşecek?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı PPK toplantısı tarihi

Yurt içinde gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet (TCMB) Para Politikası Kurulu, kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı PPK toplantısı tarihi - 1

MERKEZ BANKASI KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet (TCMB) yıl içerisinde gerçekleştireceği toplantı takvimini paylaşmıştı. Takvime göre, Para Politikası Kurulu (PPK), ekim ayı toplantısını 17 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirecek. 

Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'da kamuoyu ile paylaşılıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı PPK toplantısı tarihi - 2

SON TOPLANTIDA NE KARAR ALINDI?

Türkiye Cumhuriyet (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tutmuştu.

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