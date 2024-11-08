Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Kasım faiz açıklaması
Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın faiz kararına geri sayım başladı. Merkez Bankası (TCMB), son olarak politika faizini piyasa beklentilerinine paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Böylece faiz üst üste yedinci ayda da değişmemişti. Tüm gözler şimdi Kasım ayı faiz kararında. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım faiz kararı toplantısı yakın zaman içinde yapılacak. Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında yılın on birinci faiz kararı için toplanacak. İşte, 2024 Kasım TCMB faiz kararı tarihi...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım'da Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.
PPK'nin açıklayacağı faiz kararı ve vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından izlenecek.
TCMB'NİN SON FAİZ KARARI
Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Tcmb
- Merkez Bankası Faiz Kararı
- Merkez Bankası