Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Kasım faiz açıklaması

Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın faiz kararına geri sayım başladı. Merkez Bankası (TCMB), son olarak politika faizini piyasa beklentilerinine paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Böylece faiz üst üste yedinci ayda da değişmemişti. Tüm gözler şimdi Kasım ayı faiz kararında. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Kasım faiz açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Kasım faiz kararı toplantısı yakın zaman içinde yapılacak. Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında yılın on birinci faiz kararı için toplanacak. İşte, 2024 Kasım faiz kararı tarihi...

NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım'da Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.

PPK'nin açıklayacağı faiz kararı ve vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından izlenecek.

TCMB'NİN SON FAİZ KARARI

Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek üst üste 7. kez yüzde 50'de sabit tuttu.

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