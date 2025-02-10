Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK tarihi

TCMB Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek. Piyasalar ve yatırımcılar, Merkez Bankası’nın açıklayacağı politika faizi kararını yakından takip ederken, kararın enflasyon, döviz kurları, finansal piyasalar üzerindeki etkileri merak konusu. İşte, Merkez Bankası faiz kararı tarihi...



MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?



TCMB, aralık ayında açıkladığı 2025 yılına ilişkin takvimde 8 PPK toplantısı gerçekleştireceğini bildirmişti. Banka, bu yılın 2. PPK toplantısındaki faiz kararını 6 Mart 2025'te açıklayacak.



OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını 23 Ocak 2025 tarihinde açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekti.



MERKEZ BANKASI 2025 TOPLANTI TAKVİMİ



Yılın üçüncü toplantısı 17 Nisan’da yapılırken, mayıs ayında toplantı olmayacak. PPK, 19 Haziran ve 24 Temmuz’da yapılacak.



Ağustos ayında toplantı olmayacak. 11 Eylül, 23 Ekim’de toplantı yapıldıktan sonra kasım ayı toplantı olmayacak.



Yılın son toplantısı da 11 Aralık 2025’te gerçekleştirilecek.