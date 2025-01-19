Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB PPK toplantı tarihi

Yeni haftada gözler TCMB'nin açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürülmüştü. İşte, TCMB PPK toplantı tarihi...



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı ocak ayı faiz kararı için takvim belli oldu.



Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.



EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmesini bekliyor.



AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

