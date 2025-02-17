Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? TCMB PPK toplantısı bekleniyor
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını 23 Ocak 2025 tarihinde açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekti. Tüm gözler şimdi bu yılın ikinci faiz kararında olacak. Merkez Bankası’nın açıklayacağı politika faizi kararı enflasyon, döviz kurları ve finansal piyasalar üzerindeki etkili olacak.Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar şimdi Merkez Bankası faiz kararına odaklandı. TCMB Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek ve 2025 yılının ikinci faiz kararına imza atacak. TCMB bu yıl, 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek ve 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak. İşte, Merkez Bankası faiz kararı tarihi...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TCMB, aralık ayında açıkladığı 2025 yılına ilişkin takvimde 8 PPK toplantısı gerçekleştireceğini bildirmişti.
Banka, bu yılın 2. PPK toplantısındaki faiz kararını 6 Mart 2025'te açıklayacak.
TCMB 2025 TOPLANTI TAKVİMİ
Merkez Bankası ilk toplantısını, 23 Ocak'ta gerçekleştirdi.
Diğer toplantı tarihleri ise 6 Mart, 17 Nisan, 19 Haziran, 24 Temmuz, 11 Eylül, 11 Aralık olarak açıklandı.
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